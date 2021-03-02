سرقة وإطلاق نار وتفحيط.. الإطاحة بالمتورطين في ارتكاب ست جرائم خلال أيام

تمكن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب ست جرائم، بمختلف مناطق المملكة.

وتنوَّعت تلك الجرائم بين سرقة المحلات وإطلاق النار في الهواء والتفحيط.

وقال الأمن العام، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الجرائم تنوعت بين سرقة المحلات وإطلاق النار في الهواء والتفحيط، مؤكدًا القبض على المتورطين فيها، وهي:

ـ تمّ القبض على مواطن على ثلاثة مواطنين ترجلوا من مركبتهم وحاولوا إركاب أحد الأشخاص بالقوة في المركبة التي يستقلونها.

ـ تمّ القبض على مواطن تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ تمّ القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسلب مبلغ مالي قدره 649 ألف ريال، بعد إيقاف مركبة تابعة لإحدى المؤسسات التجارية وتهديد قائدها بسلاح أبيض.

ـ تمّ القبض على مواطنين ارتكبا جريمة سطو تحت تهديد السلاح، على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية، وسرقة 50 هاتفًا نقالًا.

ـ تمّ القبض على مواطن قام بوضع تجهيزات حكومية على سيارته الخاصة وممارسة التفحيط في الشوارع الرئيسة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ تمّ القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام الاقامة من الجنسية اليمنية، قاموا بسرقة المتاجر والمنازل والمدارس.

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