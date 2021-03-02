«البريد» يحذر من رسائل احتيال تنتحل صفته وشعاره

حذّر البريد السعودي، من التعامل مع الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد للحصول على أموال مقابل استلام الشحنات.

ونشرت إمارة منطقة الباحة –عبر تويتر- تحذير البريد السعودي بعدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر «البريد الإلكتروني» التي تنتحل صفة وشعار مؤسسة البريد السعودي، بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات.

وأكد البريد السعودي، أنه لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات.

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