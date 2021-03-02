كيف تحصل على تمويل يصل لـ300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات الحصول على تمويل الخريجين بحد أقصى 300 ألف ريال، لخريجي الدبلومات الصحية والمعدين للتدريس، و حاملي مؤهلات متخصصه بدرجة البكالوريس في نفس النشاط المراد تمويلة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن هذا التمويل يهدف إلى استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعيدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل الخريجين أن يكون المتقدم سعودي/ـة الجنسية ولا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا، أن يتفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذي خبرة وكفاءة.

وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في بنك التنمية الاجتماعية.

وأن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك، وأن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن يكون جديدًا أو تحت التأسيس «لم يمضِ على تشغيله أكثر من 3 سنوات»، وألا يتجاوز مبلغ التمويل (300.000) ريال، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وبحسب بنك التنمية الاجتماعية فأنه يجب تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل المطلوب من البنك، دفع رسوم الخدمة، اجتياز المقابلة الشخصية.

وعند المقابلة الشخصية يجب إحضار أصل البطاقة الشخصية، وأصول المؤهلات والشهادات والخبرات المسجلة في طلب التقديم، تقديم عرض توضيحي لفكرة المشروع (باوربوينت) لا تزيد مدته عن 20 دقيقة، والتوقيع على إقرار الاستعداد بتوفير الضمانات المشار إليها في طلب التمويل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

بعد توقيع عقد التمويل، يجب إحضار أصل السجل التجاري، والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع، وتوفير الضمانات المشار إليها في طلب التمويل، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

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