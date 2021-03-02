شجرة «الرقاع» بعسير.. شاهد على 300 عام من تاريخ المنطقة

شجرة «الرقاع» هي أكبر شجرة معمرة في محافظة تنومة بمنطقة عسير، ويزيد عمرها عن 300 سنة.

نشرت قناة «العربية» مقطع فيديو عن أكبر شجرة معمرة في محافظة تنومة بمنطقة عسير، والتي يزيد عمرها على 300 عام.

وبحسب مقطع الفيديو، فإن شجرة «الرقاع» والتي هي شجرة متساقطة الأوراق، ويزيد عمرها عن 300 عام، ويبلغ محيط ساقها حوالي 10 أمتار.

كما يبلغ ارتفاع الشجرة حوالي تسعة أمتار بينما تضرب جذورها في عمق الارض لاكثر من 40 مترًا.

يُذكر أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، صرّح في يناير الماضي، بأن الأشجار المعمرة في المنطقة تعتبر أحد أهم الروافد البيئية بالمملكة، مشددًا على أنه يتم حاليًا عمل خطة مُحْكمة لحمايتها.

وأوضحت إمارة عسير –عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال شدد على ضرورة الاهتمام بحماية الأشجار المعمرة بالمنطقة والتي بلغ عددها 200 شجرة.

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