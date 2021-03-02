صورة نادرة لفريق تطهير بئر زمزم بعد أحداث اقتحام الحرم

وثّقت صورة نادرة للفريق الذي شارك في تطهير بئر زمزم بالحرم المكي، في أعقاب أحداث 1400هـ، عندما اقتحم جهبمان العتيبي المسجد الحرام.

ونشر مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقًا، المهندس خليل فران، -عبر حسابه على تويتر- الصورة النادرة.

وعلق المسؤول السابق على الصورة، قائلًا: «صورة نادرة للفريق الفني المكلف بتنظيف بئر زمزم بعد أحداث الحرم في شهر محرم من عام 1400 هجرية، برئاسة الدكتور يحيى حمزة كوشك رحمه الله، والمهندس سامي عنقاوي، جزاهم الله خيرًا».

يُذكر أن المهندس يحيى كوشك كان مسؤولًا عن تنظيف بئر زمزم كي تعود إلى حالتها الطبيعية، استعدادًا لافتتاح الملك خالد –رحمه الله- الحرم المكي للمصلين، بعد القضاء على جهيمان ومن معه.

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