شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مهندس «بئر زمزم» يحي كوشك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غيب الموت مهندس بئر زمزم الدكتور يحيى حمزة كوشك، مدير عام مصلحة المياه والصرف سابقاً،عن عمر ناهز 80 عاما.

وشغل كوشك منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية، وكان عضوا في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

وقاد الراحل فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، وكتب المهندس يحيى كوشك كتابًا تحت عنوان "زمزم طعام طعم وشفاء سقم" ذكر فيه مشاهداته داخل البئر.