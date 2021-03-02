شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يرعى غداً مؤتمر «جهود المملكة لترسيخ الاعتدال والوسطية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رئيس جامعة الإمام : رعاية ولي العهد تعكس اجهود لمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم غدٍ الأربعاء فعاليات مؤتمر "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية"، خلال الفترة من ١٩-٢٠ من شهر رجب للعام ١٤٤٢ھ ، والذي تستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وبهذه المناسبة، نوه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- للمؤتمر، مؤكداً أن هذ الرعاية تأكيد على بيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة لاطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى إيصال رسالة المملكة الرامية لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع، من خلال بيان ما تبذله المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستهدفة بذلك جميع الفئات من المهتمين بحوار الثقافات والحضارات والأديان.

وأشار إلى أن جامعة الإمام سخرت كافة جهودها لتنظيم المؤتمر، ونقل رسالة المملكة إلى العالم في هذا التوقيت الذي تواصل فيه جهودها لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، والتواصل الحضاري بين الثقافات، والجهود الدولية لتحقيق السلم والتعاون المشترك، مؤكداً على أن هذه الجهود نابعة من جوهر الإسلام وقيمه المعتدلة وهو ما سيتم تناوله خلال المؤتمر.