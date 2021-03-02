تستضيف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وساب، العرض الختامي لخريجي…

تستضيف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) معرض “تقدم” للمسرعات الناشئة، حيث سيعرض الخريجون من دفعة البرنامج 2020 مشاريعهم على شبكة من كبار المستثمرين المحليين والدوليين والقضاة، في حدث افتراضي يوم 10 مارس.

يهدف برنامج تسريع الشركات الناشئة الذي يمتد على مدى ستة أشهر، ومقره جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وبرعاية البنك السعودي البريطاني (ساب)، إلى تطوير رواد الأعمال في المراحل المبكرة ومفاهيمهم إلى شركات ناشئة جديدة ذات إمكانات عالية. يعكس موضوع عرض هذا العام، “الإبداع المتبلور”، رغم الضغط الشديد الذي يواجهه رواد الأعمال وسط جائحة COVID-19 العالمي.

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قال الدكتور كيفين كولين، نائب رئيس الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: “لقد جعل جائحة كوفيد -19 هذا العام عامًا مليئًا بالتحديات لمجموعة تقدم 2020”. ومع ذلك، فإن رواد الأعمال هؤلاء ارتقوا إلى مستوى هذا التحدي وقاموا بعمل رائع وازدهروا تحت الضغط. تعكس مرونت ومثابرت المواهب المذهلة التي نمتلكها في نظامنا البيئي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا منها ونساهم فيه حيث أن جامعة الملك عبدالله تؤسس نفسها على أنها قلب التكنولوجيا العميقة للاقتصاد السعودي “.

تضم مجموعة مسرع الشركات الناشئة “ تقدم ” لعام 2020 76 مؤسسًا، يمثلون 37 من المرشحين النهائيين للشركات الناشئة، من مختلف الصناعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، و ميدتك، و edtech، و fintech. تلقت الفرق المقبولة 150.000 ريال سعودي (40.000 دولار أمريكي) في شكل منح تمويل بدون حقوق ملكية. كانت المنافسة شرسة لهذه المجموعة حيث تقدمت أكثر من 561 شركة ناشئة مع 59 فقط في القائمة المختصرة. ومن بين هؤلاء، تخرج 37 شركة ناشئة من البرنامج.

عادةً ما تتمتع الفرق بإمكانية الوصول إلى مرافق العمل المشترك والمختبر، ولكن كان عليها أن تصبح افتراضية في عام 2020 بسبب COVID-19. مدعومًا بالإرشاد وأدوات التعاون عبر الإنترنت، عمل رواد الأعمال الطموحون على طرح أفكارهم في السوق من خلال التدريب في موضوعات، مثل اختراق النمو وجمع الأموال والمبيعات والتسعير والتسويق وغير ذلك. تستخدم تقدم شبكات كاوست وساب القوية لربط المؤسسين بالموجهين الخبراء وقادة الصناعة في النظام البيئي للشركات الناشئة، مما يساعدهم في توجيههم خلال رحلة بدء التشغيل.

من جانبه، قال ماجد نجم، نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك ساب: نحن متحمسون للعمل مع جامعة الملك عبدالله لتقديم مثل هذه الفرصة الفريدة لرواد الأعمال الشباب للحصول على تمويل منعدمة الأسهم. تقدم كل ما يتعلق بتجهيز رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة. لا يقتصر الأمر على حصولهم على فرصة الحصول على تعليقات حول مهاراتهم في الترويج، بل يمكنهم أيضًا تأمين استثمار تحويلي. نتمنى حظًا سعيدًا للجميع. ”

في حدث العرض السنوي، سيتنافس خريجو الشركات الناشئة على جائزة مالية تزيد عن 4 ملايين ريال سعودي في التمويل بدون حقوق ملكية. سيختار الحكام 10 فائزين للحصول على جائزة بقيمة 375000 ريال سعودي لكل منهم. بالإضافة إلى ذلك، سيصوت الجمهور على جائزة اختيار الجمهور لشركة ناشئة واحدة للحصول على جائزة قدرها 375000 ريال سعودي. ستدعم هذه الجوائز الشركات الناشئة لتسريع العمليات وتنمية أعمالهم وتوسيع فرقهم.