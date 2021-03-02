شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة بالفايروس تغلق 12 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس 12 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت إصابة 15 مصلياً بفايروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 20 يوماً 182 مسجداً، أعيد افتتاح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم. وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة 7 مساجد في منطقة الرياض رصد فيها 7 حالات، و3 مساجد بمنطقة جازان رصد فيها 6 حالات ومسجد بمنطقة مكة المكرمة وآخر بالمنطقة الشرقية رصدت فيهما حالتان. وأفادت بإعادة افتتاح 10 مساجد 6 بمنطقة الرياض، وواحد في كل من مكة المكرمة وجازان وعسير، والحدود الشمالية.

