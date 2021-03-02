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السعودية | أفغانستان تؤكد دور المملكة المهم في مكافحة الأرهاب والتطرف

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:19 مساءً, 2 مارس 2021 م

المناطق - الرياض

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تضمن رفضاً لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به.
ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال – رحمه الله -، على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، مشيرة الى ان المملكة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمن تلك الجهود وندعمها.
وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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