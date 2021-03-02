شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الفضاء» يبحث التعاون مع وزير النقل البلغاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بمكتبه أمس، مع وزير النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات البلغاري روسين جليازكوف، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الفضاء.

وناقش خلال اللقاء عددا من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ديميتار أباديجف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء د. عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ.