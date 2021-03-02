شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات «الشورى» على طاولة اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، عددا من المقترحات التي تقدم بها مجلس الشورى بالمملكة وأدرجتها على جدول أعمالها، من بينها التعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح، والتعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي في مجال تقنيات تحلية المياه.

وناقش المجتمعون خلال اجتماع اللجنة الثالث أمس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وفد من مجلس الشورى برئاسة الأمين العام للمجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد المطيري، وعضو المجلس رائدة أبو نيان، وعضو المجلس د. طارق الشمري، مقترحا تقدم به مجلس النواب بمملكة البحرين بشأن «تأثير جائحة «كوفيد-19» على مجالي الطاقة والبيئة وفرص الاستفادة المتبادلة من تجارب الجانبين الخليجي والأوروبي»، إضافة إلى مقترحات تقدم بها المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي، واتفق المجتمعون في ختام الاجتماع على مراجعة بعض المقترحات وإجراء تعديلات تنظيمية على بعض البنود المدرجة على جدول اجتماع اللجنة الثالث تمهيدا لعرضها في الفترة القادمة.

وتعد اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية إحدى اللجان الدائمة المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعنى ببحث الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات البرلمانية بين المجالس التشريعية في الخليج والبرلمان الأوروبي.