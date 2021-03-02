شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة بين المصلين تغلق 12 مسجدا مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، إغلاق 12 مسجدا مؤقتا في أربع مناطق، بعد ثبوت 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين صفوف المصلين، وكشفت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 20 يوما بلغ 182 مسجدا، وتم فتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت في تقرير صادر أمس، توزيع المساجد المغلقة، وهي: سبعة مساجد في منطقة الرياض تم رصد سبع إصابات بها، وثلاثة مساجد بمنطقة جازان تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما، مشيرة إلى فتح 10 مساجد، ستة مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي الجميع إلى تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أكدت على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.