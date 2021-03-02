استعلم الآن.. صدور نتائج الأهلية للدفعة 40 من حساب المواطن

في إطار العمل على تقديم المساعدات المتنوعة للمواطنين السعوديين وتحسين كافة الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية وتبعاتها الاقتصادية، فقد دعا برنامج حساب المواطن جمبع المسجلين في البرنامج إلى الاستعلام عن نتائج الأهلية للتأكد من استحقاقهم من خلال الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت، وذلك بعد الاعلان من قبل البرنامج عن صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدفعة الـ40 من الدعم.

الشروط والضوابط الجديدة في حساب المواطن

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يشار إلى أن برنامج حساب المواطن قد أعلن خلال الفترة الأخيرة عن صدور عدة شروط وضوابط جديدة شملت الفرد المستقل من أبرزها ما يلي:

تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة “28” من شهر مارس 2020ميلادية.

إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ 18 عامًا أو أكثر، من خلال رفع أحد الإثباتات التالية “صك ملكية السكن أو عقد إيجار موحد أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية”.

تضمن التعديل أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق وهو ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020ميلادية.

شروط وضوابط الأهلية

وبالنسبة لشروط وضوابط الأهلية فقد وضع البرنامج عدد من الشروط لاستيفاء شروط الأهلية جاءت على النحو التالي: