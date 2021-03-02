فريق طبي بـ«ولادة مكة» ينجح في إنقاذ طفلة ابتعلت كرات مغناطسية

تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين، ابتلعت كمية من كرات مغناطيسية.

وكانت الطفلة وذووها حضروا إلى طوارئ الأطفال تعاني من توعكات، وبعد الكشف اتضح وجود جسم غريب عندها قرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة الأطفال الدكتور تركي رشاد آمين واستشاري جهاز هضمي أطفال الدكتور عبدالله الشمبري في التدخل عن طريق المنظار الجراحي، وتم استخراج 3 كور مغناطسية إلا أن بقية الكور كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء.



واضطر فريق الجراحة المكون من الدكتور تركي رشاد والدكتورة معيضة القرني في التدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي وفريق التخدير بقيادة الدكتور وليد عبدالكريم رئيس قسم التخدير.

من جانبه، نوّه استشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم العمليات في مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور تركي رشاد، بأهمية الحرص على صحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرةالتي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهاز التنفسي والهضمي.

كما شكر المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور عطية الزهراني جهود الفريق الطبي في التدخل السريع وعلاج حالة الطفل دون حدوث أي مضاعفات، مضيفًا أن كل هذا يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة في ولادة مكة.

كما عبر المدير التنفيذى لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي عن فخره بهذا النجاح للفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدل على وجود كوادر طبية متميزة ذي كفائه عالية.