أخبار السعودية اليوم.. استثناء التقويم والاختبارات والمقررات العملية والتدريبية من «التعليم عن بعد».. والصحة تنفي «موانع تطعيم كورونا»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة. وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 377700 فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 368640 حالة وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6500 حالة، فقد تَمَّ تسجيل 6 حالات وفاة، و335 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإلى التفاصيل:

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: تقرير مقتل خاشقجي مزاعم دون إثبات

فنَّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم الإثنين، المزاعم المثارة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وأضاف أن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للقضاء وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات، وتم إغلاق القضية؛ فلنتحرك جميعًا إلى الأمام لمعالجة الأعمال الجادة لقضايا العالم.

وزير العدل: إطلاق البورصة العقارية.. و75 خدمة إلكترونية في التوثيق

أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق البورصة العقارية، ليتم التداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مشيرًا إلى إطلاق 75 خدمة إلكترونية للتوثيق، وقال الصمعاني (لبرنامج: في العلن)، إن الوزارة ستطلق «البورصة العقارية» ليتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مضيفًا: «سنطلق 75 خدمة إلكترونية توثيقية ولن يضطر أي مستفيد لمراجعة كتابات العدل بنهاية العام الجاري».

رسميًا.. عدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد

أعلن وزير العدل د. وليد الصمعاني صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صكّ مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، وأوضح وزير العدل (لبرنامج: في العلن)، أنه سيتم الرجوع على الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل.

استثناء التقويم والاختبارات والمقررات العملية والتدريبية من «التعليم عن بعد»

أكدت مصادر «عاجل»، اليوم الاثنين، استثناء عمليات التقويم والاختبارات من استمرار التعليم عن بعد، ويشمل الاستثناء المقررات العملية والتدريبية، والاختبارات التي ترى الجامعات الحكومية والأهلية ضرورة حضور الطلاب والطالبات لتأديتها، وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم تلقت الأمر السامي الكريم رقم (۳۹۷۰۹) وتاريخ 3/7/1442 القاضي بالموافقة على استمرار العملية التعليمية عن بُعد في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية لما بعد (الأسبوع العاشر) من الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية العام الدراسي 1442هـ، ما عدا ما يتطلب الحضور مع مراعاة تطبيق الاحترازات الصحية.

«توضيح مهم» من وزارة الصحة: موانع تطعيم كورونا المتداولة «شائعة»

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، صحة المعلومات المتداولة بخصوص حالات لا يناسبها الحصول على لقاح كورونا، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وقال متحدث الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توضيح مهم.. لا صحة للمعلومات في الصورة المتداولة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19)».

7 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 142 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 72 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 45 حالة، وسجلت منطقة القصيم 10 حالات وعسير 8، وسجّلت منطقتا المدينة المنورة والحدود الشمالية 7 حالات لكل منهما.

خنق الضحية وكسر جمجمته وأحرقه حتى الموت.. القصاص لأحمد شراحيلي بجازان

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وذلك بعدما أقدم، عيسى بن مسعود بن علي الفيفي «سعودي الجنسية» على قتل، أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي «سعودي الجنسية» عبر ضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم عليه بالقتل قصاصًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

الإعانة المالية.. «الموارد البشرية» توضح طريقة التصرف عند التوقف المؤقت

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التصرف المناسب عند التوقف المؤقت للإعانة المالية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «في حال كانت حالة الإعانة المالية موقف مؤقتًا سارع بالتحديث نأمل منكم تحديث التقرير الطبي من خلال خدمة تقييم الإعاقة».

تنويه من «الشؤون البلدية» لأصحاب المنشآت الغذائية: التزموا بـ«3» إجراءات

حثَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ملاك المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة والأسواق على دعم جهود الأمانات والبلديات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية (للوقاية من فيروس كورونا) والاضطلاع بمسؤولياتهم في توعية العاملين لديهم والمتسوقين بتطبيقها لضمان توفير الحماية للجميع ومنع تفشي فيروس كورونا، كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملحوظات أو مخالفات للإجراءات والضوابط الصحية والبلدية عبر خدمة 940 والموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية؛ حيث سيجري التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على صحة وسلامة المجتمع بفئاته كافة.

انخفاض الحرارة.. و«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة خلال ساعات

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنَّ فرصة هطول الأمطار مواتية على أجزاء من الرياض والمنطقة الشرقية (خاصة كلما اتجهنا شمالًا)، وأضاف أن الأمطار متوقعة أيضًا في الباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات منها، وتمتد إلى الطائف، وتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يشمل الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة ومكة والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ما بين 3 و4 درجات مئوية.

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