قطان يروي كيف خدع بندر بن سلطان المخابرات الأمريكية وقصة طرد الملك فهد لسفير واشنطن

كشف وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، عن قصة خداع رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير بندر بن سلطان، للمخابرات الأمريكية.

جاء ذلك، خلال لقاء تلفزيوني لـ«قطان» مع برنامج «في الصورة» على قناة «روتانا خليجية»، روى خلاله تفاصيل الواقعة التي عنونتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بـ(السفير الذي خدع المخابرات الامريكية)، في إشارة إلى الأمير بندر بن سلطان.

وقال قطان إنه تم تكليف الأميرين خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبندر بن سلطان بن عبدالعزيز بشراء صواريخ صينية للمملكة، مشيرًا إلى أن السفارة الإسرائيلية كانت تُبدي امتعاضها للولايات المتحدة من زيارة الأمير بندر إلى العاصمة الصينية، بينما كان الأمير يبرر لهم زياراته إلى الصين بأنها كانت بهدف شراء أسلحة للعراق في حربه ضد إيران.

وأضاف أنه وبعد وصول الصواريخ إلى الرياض وتصويرها، وصل وفد أمريكي لمقابلة الملك فهد بن عبدالعزيز للاحتجاج على هذه الصواريخ، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي هيوم هوران، تحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام الملك فهد.

وتابع قطان قائلًا: إن الملك فهد أسمع السفير الأمريكي ما لم يسمعه أحد من قبل، وأقسم بالله أن لا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية ثم طرد من هناك.

وختم قطان روايته قائلًا: «جيبلي دولة في العالم استطاعت أن تطرد السفير الأمريكي.. الملك فهد بن عبدالعزيز فعلها».