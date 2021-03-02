هل يشترط سريان تأشيرة الزيارة للتسجيل في «توكلنا».. التطبيق يجيب

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يشترط سريان تأشيرة الزيارة، للتسجيل في التطبيق.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد الزائرين بهذا الخصوص، أن «الزائر الذي لديه تأشيرة زيارة منتهية يمكنه التسجيل في توكلنا».

وقال الزائر في استفساره: هل يجب أن تكون هوية زائر سارية المفعول من أجل التسجيل في توكلنا.

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن الخليجي المتواجد داخل المملكة، الذي ليس لديه بطاقة هوية خليجية، يمكنه التسجيل برقم الجواز.

وأضاف أن «توكلنا» متاح لجميع المواطنين والخليجيين والمقيمين والزائرين داخل المملكة.

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