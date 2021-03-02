قطان يفجر مفاجأة عن الانتخابات الرئاسية المصرية في 2012 ودور السفيرة الأمريكية

كشف وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، عن مفاجأة في نتائج أول انتخابات رئاسية في مصر بعد أحداث 2011م، والتي جرت جولة الإعادة فيها بين رئيس الحكومة المصرية الأسبق أحمد شفيق ومرشح تنظيم الإخوان محمد مرسي، والتي أسفرت عن فوز الأخير، وفقًا للنتائج الرسمية.

وقال قطان –الذي كان وقتها سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية- إنه تم إبلاغه رسميًا بفوز المرشح أحمد شفيق، إلا أن ضغوط السفيرة الأمريكية بالقاهرة حينها، أدت إلى تغيير النتيجة وإعلان فوز محمد مرسي رئيسًا.

وحول كواليس تغيير النتيجة، قال قطان، خلال استضافته في برنامج «في الصورة» المذاع على «روتانا خليجية»: «لا أدري» لكن السفيرة الأمريكية بالقاهرة كان لها دور في ذلك.

وأضاف قطان أنه في ذلك الوقت رفع تقريرًا لوزارة الخارجية السعودية، حمد الله فيه أن محمد مرسى هو من أعلن فوزه؛ لأن مصر كانت ستحترق، نتيجة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الشارع وقتها، مشيرًا إلى أنه أوضح في تقريره أن الإخوان ستنفضح أعمالهم خلال أول فترة حكمهم.

وتابع أنه كان هناك اجتماع للأمير سعود الفيصل بالرياض، حضره سفير المملكة في واشنطن –وقتها- عادل الجبير، وأنا والدكتور نزار مدني وهيلاري كلينتون وزيرة خارجية الولايات المتحدة، وطلب منى الأمير الفيصل أن أبلغ كلينتون بتوقعاتي لما يحدث بمصر، فقلت لها بالنص «إن القوات المسلحة المصرية لن تسمح للإخوان المسلمين بحكم مصر».

وأضاف قطان أنه من خلال معرفته بالقوات المسلحة المصرية، كان من المستحيل للإخوان أن يظلوا في السلطة.

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