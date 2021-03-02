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شكرا لقرائتكم تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 62.8 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 62.8 دولار للبرميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بأكثر من 1%، مع ترقب انعقاد اجتماع “أوبك+” في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسط توقعات بالاتفاق على زيادة المعروض من الخام.
تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 1.3% إلى 62.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
عقود خام نايمكس
كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.3% عند 59.85 دولار للبرميل.
وقال مدير الأبحاث لدى “نيسان سيكيورتيز” Nissan Securities: إن المستثمرين قلقين من اجتماع “أوبك+” المرتقب يوم الخميس.
وأشار إلى أن أسعار الخام لا تزال تحت ضغط إذ إن المستثمرين ينفذون تصحيحات في الأوضاع في ترقب الاجتماع، وفقًا لوكالة “رويترز”.
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