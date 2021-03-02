15 مليون ريال صافي أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 15.1 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 27.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

زيادة مبيعات الشركة

ويعود سبب تحقيق الشركة صافي أرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة المبيعات كما أن انخفاض تكلفة الإنتاج ساهم في تحسين مجمل الربح بسبب توفر مخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف ألإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات الإنتاجية.

انخفاض المصاريف الإدارية

ومن أسباب التحسن في الأرباح انخفاض المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف التمويلية .

كما تم تخفيض أرباح الفترة الحالية بقيمة مخصصات قدرها 13.65 مليون ريال سعودي. مع العلم أن بالفترة المماثلة من العام السابق تم عكس مخصص ذمم مدينة تجارية بقيمة 31.4 مليون ريال مقارنة مع 2.8 مليون ريال للفترة الحالية.

شارك الخبر