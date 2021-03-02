السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 479.9 مليون ريال أرباح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

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أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 479.98 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2020.

عدد الأسهم المستحقة

وقال البنك إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,199,948,015 سهماً، وحصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة.

مساهمو البنك المسجلون

كما أعلن البنك بأن أحقية الأرباح للعام 2020 ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

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