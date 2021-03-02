الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

المسند: لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة لمدة 5 أيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، حالة استقرار جوي بوجه عام اليوم الثلاثاء، موضحاً أنه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية “معتبرة” حتى خمسة أيام قادمة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن أمطار شهري مارس وأبريل عادة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.

وأضاف أنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بـ”الخماسين”؛ ومن خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، التي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، نجران) قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية فيما تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



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