السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق، اطّراد التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:31ت م

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