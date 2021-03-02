

مكة المكرمة18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية أمس 8 أطنان من الخضروات والمواد الغذائية، في حملة مُنظَّمة على سوق الخالدية العشوائي بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي أنه تمت مصادرة وإتلاف 3 أطنان من الخضروات، وطن واحد من المعلبات منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تسليم ٤ أطنان من البطاطس والبصل، وأكياس من الأرز والسكر لجمعية حفظ النعمة بمكة، بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار المهندس القثامي إلى مشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة في الحملة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن الأسواق العشوائية غير النظامية تشهد تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرضاً للحوم والأغذية بطرق غير صحية، علاوةً على عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.

وأكَّد "القثامي" متابعة مثل هذه المُخالفات للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

// انتهى //

09:23ت م

0028





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر 8 أطنان من الخضروات والمواد الغذائية بسوق الخالدية العشوائي بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.