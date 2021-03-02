

مكة المكرمة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة أمس، في اليوم العالمي للدفاع المدني الذي تحتفي به المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة تحت شعار ( يد تبني ويد تحمي ).

وأوضح مدير إدارة السلامة المهندس بسام بن سعيد العبيدي أن إدارة السلامة بالرئاسة قامت بإرسال صور ومقاطع فيديو لنشرها وعرضها على الجناح الافتراضي، وعلى الشاشات الموزعة في ساحات المسجد الحرام، وفي الطرقات، التي تستخدمها المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حيث توضح وتبرز ما تقوم به رئاسة شؤون الحرمين، للحفاظ على سلامة الزوار والمعتمرين من خلال العمل بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والزوار، والكشف عليهم بواسطة أجهزة الاستشعار الحراري والحرص على التقيد بلبس الكمامات، واستخدام المعقمات، الموزعة في أرجاء المسجد الحرام، وبمتابعة من قبل مختصي السلامة بالرئاسة.

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08:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تشارك في الجناح الافتراضي للمديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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