السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

سجلت الصين خلال الــ 24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي وصل إلى 89923 , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

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07:19ت م

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شنغهاي 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسسجلت الصين خلال الــ 24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي وصل إلى 89923 , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.// انتهى //07:19ت م0020

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