السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 344 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 344 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90,372 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,606 .

// انتهى //

05:22ت م

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سيئول 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90,372 , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,606 .// انتهى //05:22ت م0017

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