شكرا لقرائتكم خبر عن «أحوال» متنقلة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض أمس، خدماتها للرجال والنساء في مركز غسيل الكلي بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، وتستمر لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.