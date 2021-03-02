شكرا لقرائتكم خبر عن 247 ألف مستخدم للتعليم عن بعد بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم نظام التعليم عن بعد بجامعة نجران في أسبوعه السادس من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 247.187 مستخدما.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 6.527.346 ملفا، وعدد لوحات المناقشة 4504 لوحات نقاشية، و30251 تقييما.

وبين أن الخدمات شملت تنفيذ 22.732 فصلا افتراضيا، منها 796 جلسة متزامنة، استفاد منها 187.66 حاضرا، فيما بلغ عدد الشعب 5848 شعبة، أدارها 1160 أستاذا، بحضور 20.281 طالبا.