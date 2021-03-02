شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: بدء التطعيم «عبر المركبات» في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الصحة حقن لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق «صحتي»، وذلك عبر المركبات في كل من «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها» داعية الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر التطبيق.

في سياق متصل أعلنت الوزارة أمس، تسجيل 317 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وتعافي 335 حالة، موضحة أن عدد الحالات النشطة الآن 2560 منها 492 حالة حرجة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 377 ألفا و700 حالة، بينما سجل عدد حالات التعافي 368 ألفا و640 حالة، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6500 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.