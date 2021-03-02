شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 منشآت مخالفة للاحترازات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارتا صحة البيئة، والمراقبة والنظافة، التابعتان لبلدية غرب الدمام 4 منشآت غير مرخصة تستخدم لمزاولة أنشطة المطاعم والبقالات، في مواقع تفتقر لأدنى اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إغلاق المنشآت وتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، في حين تم إغلاق 4 منشآت غذائية لمخالفتها الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وتواصل إدارة صحة البيئة، بالفترتين الصباحية والمسائية، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

من جانب آخر، أتلفت بلدية غرب الدمام أكثر من 70 كيلو جراما من الطماطم، والتي تظهر عليها علامات التلف والعفن، في أحد المطاعم، مع إغلاق المنشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالف.

كانت أمانة المنطقة الشرقية قد استعانت بفرق تطوعية، للتوعية بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، بلغات مختلفة، منها لغة الإشارة، للوصول لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين، والأشخاص ذوي الإعاقة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، استمرارا لمبادرة «لسلامتنا نلتزم».