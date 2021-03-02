شكرا لقرائتكم خبر عن حملات «بيئية» على مشاريع الأحساء الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلا في مكتب محافظة الأحساء، الحملة التفتيشية لضبط مخالفات عدم تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة؛ لمواجهة جائحة فيروس « كورونا » المستجد، وذلك على جميع المنشآت الخاصة والخاضعة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء م. إبراهيم الخليل، إن الحملة تتكون من خمس فرق مكونة من عدة أقسام متخصصة في متابعة المنشآت الخاصة، التي يشرف عليها مكتب الأحساء.

وشدد م. الخليل على ضرورة تطبيق كل الإجراءات المتبعة لمخالفي عدم تطبيق الإجراءات، موضحًا أن الحملة التفتيشية مستمرة وبشكل يومي للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

ودعا الخليل كل أفراد المجتمع إلى التكاتف والتعاون للتصدي لجميع الممارسات المخالفة لانتشار فيروس «كورونا».