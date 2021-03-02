شكرا لقرائتكم خبر عن 6477 بلاغا إسعافيا خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، «6477» بلاغًا إسعافيًا خلال شهر فبراير 2021م، منها «5621» بلاغاً لحالات إسعافية مباشرة مرضية وحالات حوادث.

وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ «3131» حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، فيما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ«2377» حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية «113» حالة وفاة رحمهم الله.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم «997»، أو عن طريق تطبيق «أسعفني» في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.