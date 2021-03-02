شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات تليفزيونية في مواقع مميزة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، أمس، مشروع تشغيل شاشات تليفزيونية بمواقع مميزة، لأحد المشاريع الريادية في المحافظة، التي يدعمها بنك التنمية الاجتماعية، وذلك بمقر المحافظة، بحضور مدير بنك التنمية الاجتماعية منصور المصلي.

وأكد سموه دعم مشاريع الشباب بالمحافظة وحث الشباب على الاستفادة من البرامج، التي يقدمها بنك التنمية، وذلك في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لشباب وشابات بدعم القطاعات المتوسطة والصغيرة.