شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: رجال الدفاع المدني يستحقون الدعم والوعي بدورهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، أن أعمال الدفاع المدني تعد من أهم الأعمال كونها ترتبط بسلامة الإنسان والمكان.

وقال سموه، خلال استقباله مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وعددًا من الداعمين، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس: «هي أعمال لا تقتصر فقط على رجال الدفاع المدني، بل تشمل كل مَنْ يقيم على أرض هذه البلاد المباركة من خلال الوعي والحرص على التطبيق المبكر لمفاهيم الوقاية والسلامة».

وأضاف سموه: «من المهم أن تحظى أعمال الدفاع المدني بالدعم وأن يكون هناك وعي مجتمعي بطبيعة الدور، الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في التعامل مع الأخطار المتنوعة مثل الحرائق والحروب وإغاثة المنكوبين والمحافظة على الثروات الوطنية، إضافة إلى دورهم في مواجهة الكوارث والأزمات على مستوى العالم بالتعاون مع الأجهزة المشابهة في الدول الأخرى».

من ناحيته، قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية شكره لسمو نائب أمير الشرقية على التوجيهات السديدة والدعم، الذي تحظى به إدارة الدفاع المدني بالمنطقة من سموه الكريم.