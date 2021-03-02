شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار «شيل كيستك ونظف ديرتك» بكورنيش الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي، أعمال النظافة، بمشاركة عدد من المتطوعين، استشعارًا للمسؤولية الاجتماعية، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، وذلك استمرارا لمبادرة «شيل كيستك ونظف ديرتك»، والتي دشنها أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، مؤخرًا، والتي تعنى بالنظافة العامة ونشر ثقافة الوعي بعدم رمي المخلفات والنفايات عشوائيا.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخفجي م.محمد الحميداني، أن أهداف المبادرة هي زرع ثقافة المحافظة على النظافة العامة وتعزيز الوعي لدى المجتمع والاهتمام بالبيئة ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد من خلال المسؤولية.

وأضاف: شارك أكثر من 40 مشتركًا ومتطوعًا، تم توزيعهم على عدة مواقع ونتج عن المبادرة التقاطات على شاطئ البحر، وتم استهلاك أكثر من 103 كيس سعة 50 جالونًا خلال هذه المبادرة.

وأكد م.الحميداني الهمم الكبيرة التي شاهدها في روح وتكاتف المتطوعين، موضحاً أن المواطن والمقيم لهم دور كبير في المساهمة في مثل هذه الحملات، والتي أثبتت الأدوار الإيجابية لهم في رفع مستوى الوعي في الحفاظ على المكتسبات والمقدرات الوطنية، والتي تحقق نتائج كبيرة تنعكس بشكل كبير على المشهد الحضري وعلى المستوى العام.

وشكر رئيس بلدية محافظة الخفجي م.محمد الحميداني، المشاركين بالمبادرة والمتطوعين، وأيضاً المشاركين من المتنزهين على تفاعلهم في هذه الحملة والتي تصب في المصلحة العامة لتعكس صورة حضارية جميلة للمحافظة.