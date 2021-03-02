وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-02

متابعات الخليج 365 - واس

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني:” إن المواقف الصادرة عن المسؤولين والإعلام الإيراني تكشف بوضوح الأبعاد الحقيقة للمعركة الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، والتطورات الحاصلة في المنطقة “.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إلى “أن اعتراف صحيفة “كيهان” المقربة من مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي بوقوف طهران خلف تصعيد ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب والهجمات الإرهابية على المملكة ، والاعتداء على سفينة في بحر عُمان، رداً على غارات أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، دليل إضافي على الأيادي الإيرانية في كل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة”.

الحوثي أداة إيرانية

وأوضح الوزير الإرياني أن هذه الاعترافات تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مجرد أداة إيرانية قذرة لقتل اليمنيين، ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتهديد حركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

رسالة للمجتمع الدولي

وطالب المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتطبيق مواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والتصدي لسياساتها التخريبية في المنطقة، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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