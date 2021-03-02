وزير خارجية ترامب: إدارة بايدن تعادي السعودية وتبرم الصفقات مع إيران

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد أن تجعل من المملكة العربية السعودية عدوا للولايات المتحدة، بينما هي «شريك أمني مهم».

في حديث لقناة «فوكس نيوز» علق بومبيو وزير الخارجية في عهد دونالد ترامب، على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلا: «هذه الإدارة تريد أن تأخذ الشريك الأمني المهم لأمريكا وتجعله عدوا. يريدون أن يجلسوا ويبرموا صفقات مع الإيرانيين الذين قتلوا أشخاصا في جميع أنحاء العالم أكثر مما قتلت المملكة العربية السعودية خلال سنوات إدارتنا الأربع والسنوات والثماني التي سبقتها».

أضاف: «إذا كنت تبحث عن عمليات قتل إقليمية، فعليك أن تنظر إلى آية الله خامنئي ووزير خارجيته جواد ظريف والرئيس روحاني.. وليس في المملكة العربية السعودية». Source almasryalyoum





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