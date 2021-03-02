شكرا لمتابعة خبر عن " هل سعت السعودية لحماية حسني مبارك بعد تنحيه " ..قطان يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجه الإعلامي عبد الله المديفر للسفير أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، سؤالا حول موقف المملكة بعد ثورة يناير في مصر من حماية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حينها بعد تنحيه عن الحكم.

وقال المديفر لقطان: " هل سعت السعودية لحماية الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد خروجه من الحكم؟ وهل حاولت التدخل في محاكمته؟ " .

ورد قطان بقوله:" المملكة لا يمكن أن تقبل انهيار مصر في أي وقت، وبعد الثورة ذهبنا للمشير طنطاوي، وبلغناه بأن السعودية قررت تقديم منحة لجمهورية مصر العربية، قدرها 3 مليار و 900 مليون ".

وأضاف:" بخصوص تدخل المملكة لحماية مبارك لا أعلم أي شيء عن هذا الأمر إطلاقا، قد يكون حدث حديث بين القيادتين لا أدري، لكن هناك دولة عرضت على مبارك في ذلك الوقت أن تستضيفه وأسرته لكنه رفض مغادرة مصر وأكد أنه سيعيش ويموت بمصر " .