شاهد.. حقيقة منع تكييفات الهواء الشباك في المملكة قريبا

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كشف خبير البناء والمقاولة خالد الحربي، عن حقيقة منع تكييفات الهواء الشباك في المملكة قريبا.
قال خالد الحربي خلال حواره بقناة الرسالة:” لا أعتقد أن تمنع المكيفات الشباك في المملكة”، مشيرا:” هناك مباني تتبع لوزارة الإسكان في جازان بها مكيفات شباك”.
وأوضح:” أستبعد منع مكيفات الشباك”، لافتا:” تركيب مكيفات شباك في العمائر السكنية في جدة، لأنه يمكن استبداله”.
وتابع:”من الممكن تجميع المكيفات بسطح العمارة”، مشيرا:” قد تضعف القدرة التبريدية لمكيف الشباك 24 بينما المكيف 18 يبقي كما هو”.
Source slaati
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