الصحة تحذر من معلومات مغلوطة في صورة متداولة عن موانع تطعيم كورونا

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أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة للمعلومات في صورة متداولة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19).

ودعت الصحة، عبر حسابها بموقع تويتر، الجميع إلى التواصل مع حساب الصحة 937 لأي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نجاح الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية التي طبقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توفيق الله تعالى في خفض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة بنسبة تتجاوز 86%.

تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية:

ونوه العبدالعالي بالدور الفعّال والمحوري الذي قامت به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في سبيل دعم وإنجاح تلك الجهود من خلال تطويع التقنية في التحكم الوبائي وما صاحبه من تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية وضرورة إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا في مقار الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية، بعد أن شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تزايدًا مُقلقًا في عدد الإصابات المسجّلة. Source almowaten





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