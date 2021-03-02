وزير “العدل” يعلن صدور توجيه يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد (فيديو)

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أعلن وزير العدل وليد الصمعاني، صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.

وأضاف الوزير خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية أنه سيتم الرجوع إلى الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل .

Source akhbaar24.argaam

