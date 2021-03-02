أمير جازان يقدم العزاء في وفاة أستاذ الفيزياء النووية الدكتور محمد حنين المالكي

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قدم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته، في وفاة أستاذ الفيزياء النووية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن حنين المالكي، إثر معاناة مع المرض.
وسأل أمير المنطقة المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
يذكر أن المالكي عمل محاضرا وباحثا في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو حاصل على درجة الماجستير في الفيزياء النووية، كما حصل على الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية من جامعة فرانكفورت بألمانيا، وعضو لجنة التحكيم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع)، كما عمل كمتعاون مع جهات بحثية داخل وخارج المملكة وشارك في عدد من المؤتمرات المتخصصة.
Source akhbaar24.argaam
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