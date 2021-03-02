الهلال الأحمر بجدة: 454 بلاغًا يوميًا في فبراير.. تتصدرها 8 حالات

باشرت فرق الهلال الأحمر في جدة 12721 بلاغًا متنوعًا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر فبراير الماضي، وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن الفرق باشرت 7411 حالة مرضية، وإصابات بسبب الحوادث المرورية وإصابات غير مرورية، وحالات أخرى تقدر بـ 5310.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بجدة، معدل البلاغات وصل 18 بلاغًا لكل ساعة بمجموع 454 بلاغًا لكل يوم، وأن حالات الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية كانت ضمن هذه الإحصائية.

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