شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 50 % من محطات حافلات النقل العام بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنجزت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة 50% من مشروع محطات حافلات النقل العام البالغ عددها ٤٥٥ محطة موزعة على الأحياء السكنية والمواقع المهمة.

ويتكون المشروع من 12 مساراً، 7 منها للحافلات المحلية، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول إجمالي يصل إلى أكثر من 300 كيلومتر، فيما يبلغ إجمالي عدد الحافلات 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية و4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا، وتبلغ المساحة الإجمالية لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع، منها 116 ألف متر مربع مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات.

ومن المتوقع أن يبلغ وقت تقاطر الحافلات ما بين 7-15 دقيقة، في حين سيكون وقت انتظار الركاب عند الذروة وفي المواسم لا يتجاوز 5 دقائق.