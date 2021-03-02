شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة لـ«المدني»: مساهمتكم فعالة في الجهود الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أن دور الدفاع المدني وطني وإنساني وأمني، مثمناً المساهمة الفعالة لجميع الكوادر على الجهود الوقائية والمعالجات الميدانية بتحقيق شعار اليوم العالمي وتمثله «يدٌ تبني ويدٌ تحمي» وتطلع للمزيد من الإنجازات والمكتسبات في ظل رعاية القيادة الرشيدة لكل قطاعات الدولة لتأدية دورها في خدمة المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح أمس (الاثنين) -عبر الاتصال المرئي- فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني المقام تحت شعار «يدٌ تبني ويدٌ تحمي»، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء محمد بن عبدالرحيم العاصمي وعدد من قيادات الدفاع المدني بالمنطقة. وتنفذ إدارة الدفاع المدني في الباحة عدداً من الورش والمحاضرات التخصصية في مجال السلامة، ومحاضرات عن السلامة مقدمة للجهات التعليمية والأكاديمية (الجامعات - المدارس الأهلية - المستشفيات)، وتوزيع المحتوى التوعوي على الجهات الحكومية والأهلية لعرضها على منسوبيهم عبر الشاشات واللوحات بالطرق والميادين العامة، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للاستفادة من نشر التوعية الوقائية في خطب الجمعة لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى جميع شرائح المجتمع.