القبض على 6 مقيمين سلبوا 649 ألف ريال بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره 649 ألف ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب 649 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث تم القبض على 4 منهم في محافظة جدة، واثنين بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة 239,760 ألف ريال من المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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