5 نصائح للوقاية من سرطان القولون

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كشف استشاري جراحة الأورام الدكتور مأمون عبدالله، أن سرطان القولون هو ورم سرطاني يصيب الأمعاء الغليظة المعروفة بالقولون والمستقيم، وتزيد فرص الإصابة به بين الأشخاص بعد سن الخمسين من العمر ويمكن الوقاية منه إلى حد كبير، ولا توجد أسباب محددة معروفة تؤدي للإصابة بسرطان القولون.

أسباب الإصابة بالمرض:

وحول أسباب الإصابة بالمرض قال عبدالله في تصريحات إلى “المواطن“: إنه ليس هناك سبب محدد للإصابة بسرطان القولون، حيث إنه قد يحدث بفعل عدة عوامل مختلفة، ولا تزال أسباب الإصابة بالسرطان مجهولة إلى حد كبير، ولكن هناك بعض المسببات التي قد تؤدي لذلك وهي: المواد الكيميائية والمواد المسرطنة، المواد المشعة والإشعاع، خلل هرموني أو جيني، الوراثة والتاريخ العائلي للمرض.

عوامل تزيد الخطورة:

وعن عوامل الخطورة مضى قائلًا: العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم هي تقدم العمر، حالات التهاب الأمعاء المزمنة، وجود تاريخ عائلي (أو شخصي) لسرطان القولون والمستقيم، أو تاريخ عائلي (أو شخصي) للزوائد اللحمية بالقولون والمستقيم، الاعتماد على الأغذية قليله الألياف كثيرة الدهون، اللحوم الحمراء أو اللحم المصنعة، قلة النشاط الرياضي، مرض السكري، السمنة.

المضاعفات وطرق العلاج:

وبالنسبة إلى المضاعفات والعلاج، أوضح: حدوث مضاعفات يعتمد على عدة عوامل وهي: المرحلة التي تم تشخيص المرض خلالها، ومرحلة انتشار الخلايا السرطانية بالجسم، حيث إنه كلما تم تشخيص المرض في مراحله الأولية كلما تمت معالجته بشكل أفضل.

أما ما يتعلق بالعلاج فهناك عده طرق للعلاج تعتمد على نوع الورم، مكان الورم بالقولون، مرحلة الورم وانتشاره، الحالة العامة للمريض، وجود أمراض أخرى، أما طرق العلاج فتكون من خلال العلاج الجراحي، أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، أو العلاج المناعي.

6 نصائح وقائية:

وعن كيفية الوقاية من سرطان القولون، لفت عبدالله إلى أن الوقاية تكون من خلال اتباع 6 نصائح وهي: الإقلاع عن التدخين، تجنب السمنة والمحافظة على الوزن الطبيعي، التقليل من الدهون، وخاصة الدهون المشبعة، تناول الفواكه والخضروات والغذاء الصحي الغني بالألياف، ممارسة الرياضة بانتظام، استشارة الطبيب عند حدوث أي تغيرات غير طبيعية في الجسم.

Source akhbaar24.argaam

