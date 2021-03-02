حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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نشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد الى منطقه نجران قد تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة.





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